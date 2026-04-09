Nella seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto, Italia e Spagna si trovano in testa nel secondo girone. La prima giornata si conclude con le partite tra le squadre di questo gruppo, mentre Croazia e USA cercano di ottenere l’ultimo pass per avanzare alla fase successiva. La competizione continua con le gare in programma nelle prossime settimane.

Si completa la prima giornata della seconda fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: nel Girone C le quattro squadre già qualificate alle Finals lottano per i piazzamenti, mentre nel Girone D è in palio l’ultimo pass per Sydney. Vincono tutte le squadre che nella prima fase facevano parte del Gruppo B, quello dell’Italia: nel Girone C il Settebello piega la Grecia padrona di casa per 16-14 e viene raggiunta in vetta dalla Spagna, che grazie ad un secondo quarto perfetto indirizza la gara con l’Ungheria e batte i magiari per 13-9. Nel Girone D riscatto a sorpresa degli Stati Uniti, anche in questo caso con un gran secondo quarto: piegata la Serbia per 14-12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallanuoto, Italia e Spagna in testa nel secondo girone della World Cup. Croazia ed USA per l’ultimo pass?

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