LIVE Italia-Croazia 12-9 World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA | ultimo quarto di partita!

Alle 7.28 del mattino, durante la partita tra Italia e Croazia valida per la Coppa del Mondo di pallanuoto 2026, si è registrato un gol di Iocchi Gratta con una schiacciata in porta, portando il punteggio a 12-9 a favore dell’Italia. La partita si sta disputando nell’ultimo quarto, con i giocatori impegnati in una fase decisiva del match. La diretta continua con aggiornamenti sulle azioni in corso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.28 Gooooooooooooooool, Iocchi Gratta non perdona con una schiacciata in porta, Italia-Croazia 12-9. 7.55? Inizia l’ultimo quarto di partita, palla all’Italia. Finisce il terzo quarto, Italia-Croazia 11-9. 1.25? Goooooooooooool, Cassia beffa il portiere distratto, Italia-Croazia 11-9. 2.00? Goooooooooooool, Cassia su rigore, Italia-Croazia 10-9. 2.57? Gol di Pavlic che approfitta dell’esclusione di Guerrato, Italia-Croazia 9-9. 3.53? Gol di Radan dopo una difesa aggressiva su una azione offensiva italiana, Italia-Croazia 9-8. 5.48? Gooooooooooooooool, Carnesecchi, vantaggio fondamentale, Italia-Croazia 9-7. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Croazia 12-9, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA 13-7, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Leggi anche: LIVE Italia-USA 15-8, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! Italia - Croazia 13-10: gli Highlights | Europei maschili di Pallanuoto 2026 Temi più discussi: LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello a caccia della qualificazione diretta; Osijek - La Croazia chiama, l'Italia risponde: le convocazioni per l'ultima tappa di World Cup di Ginnastica Artistica; World Cup. L'Italia batte 15-8 gli Usa, mercoledì alle 14:30 la Croazia; Qualificazioni Europee per la Coppa del Mondo 2026: tutti i risultati. LIVE Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Croazia, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello ... oasport.it Italia-Croazia oggi, World Cup pallanuoto 2026: orario, tv, programma, streamingSi chiude la prima fase a gironi della Division 1 della World Cup 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia: oggi, ... oasport.it A piedi fra Italia, Slovenia e Croazia seguendo una suggestione letteraria e scoprendo grotte, boschi e castelli (prima parte) - facebook.com facebook ProgettoGUSTI Laboratori Esperienziali 24.03 - @VecchioConvento Programma VI-A INTERREG ITALIA-CROAZIA A.3.3 - D.3.8.1 Eventi "Taste the Destination" #romagna #gastronomia #cookinglesson #emiliaromagna x.com