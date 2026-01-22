Pallanuoto A2 maschile Evomet Vela Ancona sabato a Camogli per la nona di campionato

La Evomet Vela Ancona partecipa alla nona giornata del campionato di pallanuoto A2 maschile, affrontando sabato pomeriggio alle 15 la trasferta a Camogli. La squadra si prepara a una sfida importante per migliorare la posizione in classifica e proseguire con maggiore stabilità nella stagione.

I padroni di casa al quinto posto in classifica con 15 punti, più del doppio di quelli degli anconetani che però hanno l’obbligo di provarci per riscattare la sconfitta lo scorso turno al Passetto contro il Sori ANCONA – Nona giornata di campionato, la Evomet Vela Ancona scende in acqua sabato pomeriggio alle 15 a Camogli pronta alla battaglia per rimettersi sui binari di una stagione più tranquilla di quella che sta attraversando. La sconfitta di sabato scorso al Passetto contro il Sori era preventivabile, i 7 punti in classifica dei dorici, frutto finora di due vittorie, un pari, e cinque sconfitte, probabilmente non dicono il vero sul reale potenziale della squadra di coach Riccardo Pieroni, squadra che tra l’altro deve ancora affrontare tre delle quattro squadre che la seguono in classifica.🔗 Leggi su Anconatoday.it

