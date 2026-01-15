Pallanuoto A2 maschile ritorno in vasca per la Evomet Vela Ancona che sabato riceve la visita del Sori

La stagione di pallanuoto A2 maschile riprende con la partita tra Evomet Vela Ancona e Sori, in programma sabato alle 16. La squadra anconetana torna in vasca nel girone nord, pronta a confrontarsi con la squadra ospite. L’incontro rappresenta l’inizio di un nuovo ciclo di partite per entrambe le formazioni, con l’obiettivo di ottenere punti utili in classifica.

Al Passetto si presenta la seconda forza del girone, che finora sui sette incontri disputati ne ha vinti cinque. La squadra dorica, che dopo il pareggio di Lavagna ha perso in casa con l’Arenzano e poi a Chiavari, a caccia di riscatti e punti pesanti ANCONA – Ricomincia anche il campionato di pallanuoto di A2 maschile e nel girone nord la Evomet Vela Ancona affronta sabato alle 16.30 la Rari Nantes Sori, seconda forza del girone, che finora sui sette incontri disputati ne ha vinti cinque, pareggiando solo a Torino e in casa col Chiavari primo in classifica. Sori con 17 punti, Vela con 7, la classifica parla abbastanza chiaramente in favore dei liguri, ma gli anconetani, che dopo il pareggio di Lavagna hanno perso in casa con l’Arenzano e poi a Chiavari, hanno assolutamente bisogno di punti per la loro classifica. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

