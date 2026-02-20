Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026 | i Paesi Bassi si portano alle spalle dell’Italia

I Paesi Bassi hanno conquistato molte medaglie alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, superando l’Italia in classifica. La competizione, iniziata ufficialmente il 4 febbraio e ancora in corso, coinvolge atleti provenienti da tutto il mondo. La cerimonia di apertura si è svolta venerdì 6, mentre le prime premiazioni sono previste per sabato 7. Gli sportivi continuano a sfidarsi sui campi innevati delle valli italiane, portando adrenalina e emozioni agli spettatori.

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si sono aperte mercoledì 4 e si chiuderanno domenica 22 febbraio, anche se la Cerimonia d'Apertura si è tenuta venerdì 6 e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7. La Cerimonia di Chiusura andrà in scena domenica 22. Nel complesso verranno assegnati 116 titoli, dei quali 54 in specialità maschili, 50 in gare femminili e 12 in prove miste. In totale prenderanno parte ai Giochi 2900 atleti, dei quali 1538 uomini e 1362 donne. In questa edizione ha fatto il proprio esordio assoluto nel programma olimpico lo sci alpinismo. Nell'ultima edizione dei Giochi Invernali, tenutasi a Pechino nel 2022, l'Italia ha chiuso il medagliere al 13° posto, con 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi, per un totale di 17 podi.