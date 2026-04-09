Pallamano derby pugliese | la Junior Fasano soccombe in casa contro Conversano

Nella 23esima giornata della Serie A Gold, la Junior Fasano ha perso in casa contro il Conversano con un punteggio di 24-28. La partita, un derby pugliese, si è giocata davanti a un pubblico numeroso. La squadra di casa ha subito la sconfitta in un match che ha visto il Conversano prevalere nel secondo tempo. La Junior Fasano continua così il suo momento difficile in questa stagione.

FASANO - Prosegue il momento negativo della Junior Fasano, che nella 23esima giornata della Serie A Gold cede in casa al Conversano, vittorioso per 24-28 in un derby disputato davanti a un'ottima cornice di pubblico. Gli ospiti approcciano al meglio al match allungando subito grazie al break. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Pallamano, la Junior Fasano vince contro l'Alperia Black DevilsParte con una vittoria il 2026 dei biancazzurri, che superano gli ospiti per 31-27 nella terza giornata di ritorno della Serie A Gold. Pallamano, Serie A Gold: la Junior Fasano pareggia in casa col Loacker BozenRammarico per un successo sfumato ancora una volta nella fase finale della partita. Temi più discussi: Serie A Gold, la Junior Fasano attende il Conversano nel derby infrasettimanale; Pallamano A/M Gold, Conversano espugna Fasano e rilancia la corsa playoff; Pallamano, derby Conversano-Fasano. Mirko Djurovic: Il futuro non dipende solo da noi, ma daremo il massimo fino alla fine; Pallamano A Gold / Macagi Cingoli, Sabato Santo in Puglia: Conversano prima del derby. Junior Fasano, derby amaro: il Conversano passa al PalasportFasano - Il momento difficile della Junior Fasano prosegue anche nel turno casalingo della 23ª giornata di Serie A Gold. Nonostante un’ottima ... osservatoriooggi.it Pallamano, Serie A Gold: Bolzano supera Fasano, Cassano Magnago si confermaTurno infrasettimanale importantissimo per la lotta ai Playoffs in Serie A Gold. La 23ma giornata, come da copione, ha regalato parecchie emozioni con ... oasport.it Pallamano A/M Gold, continua il momento nero della Junior Fasano - facebook.com facebook