Pallamano la Junior Fasano vince contro l' Alperia Black Devils

La Junior Fasano inizia l’anno nuovo con una vittoria importante. I biancazzurri superano 31-27 l'Alperia Black Devils nella terza giornata di ritorno della Serie A Gold. La partita è stata combattuta, ma alla fine i padroni di casa sono riusciti a portare a casa il risultato e tre punti fondamentali.

Parte con una vittoria il 2026 dei biancazzurri, che superano gli ospiti per 31-27 nella terza giornata di ritorno della Serie A Gold. Brim Stefansson, subito protagonista con 8 reti FASANO - Parte con una vittoria il 2026 della Junior Fasano, che supera per 31-27 l'Alperia Black Devils nella terza giornata di ritorno della Serie A Gold. Nel Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina, partono decisamente bene gli ospiti, avanti sullo 0-4 dopo 4' per poi toccare il + 5 al 6' (1-6). I locali, privi degli infortunati Diego Somma, Matias Beorlegui e Pablo Marrochi (quest'ultimo presente a referto solo per onor di firma), cambiano subito in difesa, passando dalla 5-1 alla 6-0, e soprattutto migliorano in attacco, e il break seguente di 5-0 premia i biancazzurri, che al 13' impattano sul 6-6.

