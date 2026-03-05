Festa delle donne domenica appuntamento allo Sperone | Camminiamo per affermare i nostri diritti

Domenica mattina alle 10.30, alla zona dello Sperone, si terrà la seconda edizione di “Camminiamo per i diritti”, un evento organizzato dalla Cgil Palermo e dal Coordinamento donne della stessa organizzazione. Alla manifestazione parteciperanno anche associazioni e realtà locali, con l’obiettivo di celebrare la Festa delle donne attraverso un corteo che mira a ribadire l’importanza dei diritti femminili.

L'8 marzo alle ore 10.30 la Cgil Palermo e il Coordinamento donne della Cgil Palermo, con associazioni e realtà del territorio, saranno allo Sperone per la seconda edizione di "Camminiamo per i diritti". La camminata, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, partirà dalla parrocchia di Santa Maria delle Grazie in Roccella e attraversando via Laudicina, via Giuseppe Di Vittorio, via Pastore Giulio, via Sacco e Vanzetti, Passaggio Petrina, si concluderà al murale Le Rosalie Ribelli. Nelle varie soste si alterneranno gli interventi, fino a quello conclusivo della segretaria Cgil Sicilia Gabriella Messina, davanti all'opera realizzata nell'ottobre 2024 da Giulio Rosk.

