Degustazioni gare e show cooking a Milazzo | ai nastri di partenza CioccolaMi

A Milazzo si prepara la prima edizione di “CioccolaMi”, la festa del cioccolato che si terrà dall’6 all’8 febbraio. In centro città sono in corso gli ultimi preparativi per le degustazioni, le gare e gli show cooking che coinvolgeranno produttori e appassionati. L’evento, patrocinato dal Comune, punta a portare nel cuore di Milazzo un’atmosfera dolce e vivace, attirando visitatori pronti a scoprire le novità e i sapori del cioccolato.

Tutto pronto a Milazzo per la prima edizione di "CioccolaMi", Festa del Cioccolato patrocinata dal Comune di Milazzo, che animerà la Città del Capo dal 6 all'8 febbraio.In programma un'iniziativa unica nel suo genere dedicata prevalentemente alle famiglie non solo della città ma di tutto.

