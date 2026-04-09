Incitavano alla Jihad sui social fermati due tunisini per apologia di terrorismo

La Dda di Palermo ha emesso un fermo nei confronti di due cittadini tunisini accusati di aver promosso l’ideologia jihadista sui social network. I due sono stati identificati come autori di post e video su TikTok e Instagram, nei quali invitavano alla lotta armata e diffondevano immagini di miliziani armati e di edifici in fiamme, tra cui la Casa Bianca, accompagnate da messaggi di incitamento al martirio.

La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad e al martirio e pubblicato immagini di miliziani armati e della Casa Bianca in fiamme con il vessillo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Jihad all'Europarlamento. Fermata amica della Salis. "Apologia del terrorismo"Rima Hassan, l'europarlamentare franco-palestinese paladina della sinistra internazionale e amica di Ilaria Salis e Mimmo Lucano, è stata fermata a... Propaganda alla jihad sui social, arrestato 17enne egizianoNel corso dell’inchiesta sono anche emersi contatti diretti con soggetti già coinvolti in altre indagini per reati di terrorismo e, ancora, per la...