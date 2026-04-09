Apologia di terrorismo sui social fermati due tunisini dalla Dda di Palermo

La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha fermato due cittadini tunisini, accusati di aver pubblicato contenuti sui social network che promuovevano la jihad e il martirio. I due sono stati individuati e fermati sulla base di un’indagine che ha analizzato i loro profili su TikTok e Instagram. L’operazione si inserisce in un’indagine più vasta volta a contrastare la propaganda terroristica online.

La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di apologia di terrorismo. Si tratta di due cittadini tunisini che, secondo l’accusa, avrebbero incitato alla jihad e al martirio attraverso profili social su TikTok e Instagram. L’indagine della procura L’inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia. I due indagati avrebbero pubblicato contenuti propagandistici, tra cui immagini di miliziani armati e della Casa Bianca in fiamme con il vessillo dello Stato islamico al posto della bandiera statunitense. I contenuti sui social Secondo quanto emerso, i profili social sarebbero stati utilizzati per diffondere messaggi di incitamento alla violenza e alla radicalizzazione, esaltando azioni terroristiche e promuovendo l’ideologia jihadista. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di Palermo Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Leggi anche: Funzionario del ministero pestato a Termini, fermati altri due tunisini Temi più discussi: L’eurodeputata francese Rima Hassan sarà processata per apologia di terrorismo; Eurodeputata Rima Hassan fermata a Parigi per 'apologia di terrorismo'; Francia, fermata a Parigi l’eurodeputata Rima Hassan per apologia di terrorismo; FRANCIA: L’EURODEPUTATA FRANCO-PALESTINESE RIMA HASSAN ARRESTATA POI RILASCIATA PER APOLOGIA DI TERRORISMO. Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoAvrebbero incitato alla jihad e al martirio su TikTok e Instagram pubblicando contenuti legati allo Stato islamico ... gazzettadelsud.it Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismoPALERMO – La Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini. livesicilia.it Palermo, due fermati per apologia di terrorismo. Incitavano alla Jihad sui social, indagine della Dda #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2026/04/09/palermo-due-fermati-per-apologia-di-terrorismo_891d299d-02fa-4b9a-91ee-afda11218443.html - facebook.com facebook L'avvocato Vincent Brengarth ha definito "completamente illegale" il fermo di polizia del politico dell'LFI per "apologia di terrorismo" e ha denunciato le fughe di notizie avvenute durante l'audizione del suo cliente. x.com