Palermo celebra l’arte bianca | 12 eccellenze a Villa Filippina

Da venerdì 10 aprile a domenica 12 aprile, Villa Filippina sarà il luogo centrale dedicato all’arte bianca a Palermo. L’evento vedrà la partecipazione di dodici eccellenze del settore, che esporranno e presenteranno le proprie creazioni nel corso di tre giorni. La manifestazione mira a mettere in mostra le competenze e la tradizione dell’arte bianca attraverso dimostrazioni e incontri con i visitatori.

Villa Filippina diventa il fulcro dell’arte bianca da domani, venerdì 10 aprile, fino a domenica 12 aprile 2026. La Palermo Pizza Experience trasformerà lo spazio urbano in un palcoscenico gastronomico dove dodici tra le eccellenze della panificazione palermitana e provinciale presenteranno le proprie creazioni, incluse opzioni senza glutine, affiancate dalle pasticcerie storiche della città con i propri prodotti più iconici. L’apertura ufficiale è fissata per le ore 17 di venerdì. Sapere artigianale e valorizzazione del patrimonio alimentare. L’iniziativa non si limita alla semplice degustazione, ma punta a consolidare la filiera attraverso la trasmissione delle competenze tecniche. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo celebra l’arte bianca: 12 eccellenze a Villa Filippina Palermo Pizza Experience: a Villa Filippina tre giorni di degustazioni, cooking show e musica liveVilla Filippina accoglie Palermo Pizza Experience, l’evento che celebra la cultura della pizza e dell’arte bianca, in programma da domani, venerdì 10... Palermo svela Villa Tasca: arte, storia e giardini dal XVI secolo.Villa Tasca: Un Viaggio nel Tempo tra Arte, Storia e Giardini Siciliani Villa Tasca a Palermo apre le sue porte al pubblico per un fine settimana... Si parla di: Nasce The Room of Feeling: l’arte entra a scuola per prevenire le dipendenze giovanili. Palermo Pizza Experience, a Villa Filippina arriva. il weekend più gustoso dell’annoUn viaggio nel gusto capace di coniugare tradizione, sapere artigianale, innovazione e creatività contemporanea. blogsicilia.it Torna Shakespeare summer night a Villa Filippina a PalermoSaranno tre gli spettacoli che animeranno l'edizione 2024 del Shakespeare Summer Night, un progetto del teatro Libero di Palermo che si terrà a Villa Filippina, in piazza San Francesco di Paola 18, ... ansa.it