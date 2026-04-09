Palermo apologia di terrorismo sui social | fermati due uomini

Due uomini sono stati fermati a Palermo con l’accusa di aver pubblicato contenuti di apologia di terrorismo sui social network TikTok e Instagram. La Direzione distrettuale antimafia ha disposto il provvedimento e tra i fermati ci sarebbero anche alcuni minorenni. Le indagini si sono concentrate sui post diffusi online, che sono stati oggetto di analisi da parte delle forze dell’ordine. Le autorità hanno avviato le procedure previste dalla legge in questi casi.

La Dda dispone il fermo per propaganda jihadista su TikTok e Instagram. Sarebbero coinvolti anche alcuni minorenni “Colpire le loro sporche città”. Questa una delle allarmanti frasi pubblicate sui social che inviterebbe a commettere vari tipi di azioni sul territorio italiano, riporta PalermoToday. La Direzione distrettuale antimafia di Palermo ha disposto il fermo di due cittadini tunisini, domiciliati nel capoluogo siciliano, con l’accusa di apologia di terrorismo. I due avrebbero diffuso attraverso i propri profili social su TikTok e Instagram contenuti di propaganda jihadista, incitando alla Jihad e inneggiando alla violenza contro i cosiddetti “miscredenti”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Palermo, apologia di terrorismo sui social: fermati due uomini Apologia di terrorismo sui social, fermati due tunisini dalla Dda di PalermoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone accusate di apologia di terrorismo. Incitavano alla Jihad sui social, fermati due tunisini per apologia di terrorismoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Temi più discussi: Francia, fermata a Parigi l’eurodeputata Rima Hassan per apologia di terrorismo; L'eurodeputata accusata di apologia del terrorismo e possesso di droga replica: Era Cbd comprato legalmente; Progettava attentati ispirandosi a Unabomber: giovane 26enne fermato a Teramo; Eurodeputata Rima Hassan fermata a Parigi per 'apologia di terrorismo'. Palermo, fermati due tunisini per apologia di terrorismo: sui social incitavano alla Jihad e pubblicavano la Casa Bianca in fiammeLa Dda di Palermo ha fermato due tunisini accusati di apologia di terrorismo: avrebbero incitato alla Jihad su TikTok e Instagram ... affaritaliani.it Propaganda e istigazione al terrorismo, due persone fermate a PalermoLa Dda di Palermo ha disposto il fermo di due persone per apologia di terrorismo. Si tratta di due tunisini accusati di aver incitato, attraverso profili social di TikTok e Instagram, alla Jihad e al ... avvenire.it 'Colpiremo l'America e i suoi alleati': fermati due tunisini a Palermo Sui social incitavano... ARTICOLO+VIDEO - facebook.com facebook Lunedì 13 aprile, alle ore 13, al Dipartimento di Scienze economiche, di viale delle Scienze, a Palermo, si terrà un incontro con Jovanotti riservato agli studenti dell’ateneo x.com