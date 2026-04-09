Oltre quattro mila giovani si sono radunati oggi in Piazza Verdi a Palermo per partecipare al Villaggio del lavoro, evento legato al truck tour denominato Il lavoro viaggia con noi. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti che cercano opportunità di impiego e nuove prospettive professionali. La partecipazione si inserisce in un percorso itinerante che punta a mettere in contatto giovani con aziende e opportunità di lavoro.

Oltre quattromila giovani si sono riversati oggi in Piazza Verdi a Palermo per partecipare al Villaggio del lavoro, una tappa fondamentale del truck tour denominato Il lavoro viaggia con noi. L'evento ha l'incontro diretto tra le necessità di venti aziende di diversi settori e un bacino di utenza vastissimo, composto da 2.100 persone sotto i 35 anni in cerca di occupazione, 1.300 studenti provenienti da tredici istituti superiori della provincia e di Palermo, e 600 universitari specializzati pri . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, 4000 giovani in Piazza Verdi: caccia al lavoro e nuovi sogni

Piazza Verdi, in 4 mila al "Villaggio del lavoro": giovani attratti da turismo e ristorazioneIl forte fabbisogno di personale di venti aziende di tutti i settori e la grande fame di lavoro della Sicilia si sono incontrati oggi in piazza...

Attiviste, startupper, pilote, insegnanti: 30 giovani donne inserite nel mondo del lavoro ci parlano di risultati, obiettivi, sogni e sentimenti. Con un occhio al futuroSono trentenni italiane, nate in un’epoca che prometteva stabilità e cresciute dentro un presente che ha cambiato continuamente le regole del gioco.