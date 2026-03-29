Attiviste startupper pilote insegnanti | 30 giovani donne inserite nel mondo del lavoro ci parlano di risultati obiettivi sogni e sentimenti Con un occhio al futuro

Trenta giovani donne italiane, provenienti da diversi percorsi come attiviste, startupper, pilote e insegnanti, condividono le loro esperienze di lavoro, obiettivi e sogni. Nate in un’epoca di promesse di stabilità e cresciute in un contesto in cui le regole sono cambiate più volte, parlano dei risultati raggiunti e delle aspettative per il futuro.

S ono trentenni italiane, nate in un’epoca che prometteva stabilità e cresciute dentro un presente che ha cambiato continuamente le regole del gioco. Eppure non c’è nostalgia nelle loro parole, né rimpianto per strade non prese. Piuttosto, una consapevolezza nuova: quella di essere parte di una generazione, quella delle 30enni di oggi, che non può più permettersi di aspettare che qualcuno definisca per loro i contorni della vita adulta. C’è chi costruisce aziende partendo da un’intuizione, chi cura, chi insegna, chi racconta il mondo o lo esplora fino ai suoi confini più estremi. C’è chi sceglie di restare e chi di partire, chi si muove tra più città, più lingue, più identità. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Attiviste, startupper, pilote, insegnanti: 30 giovani donne inserite nel mondo del lavoro ci parlano di risultati, obiettivi, sogni e sentimenti. Con un occhio al futuro Articoli correlati Career Day, tra sogni e aspettative: per i giovani una finestra sul mondo del lavoroFirenze, 23 marzo 2026 – Un’occasione concreta per affacciarsi al mondo del lavoro, ma anche un momento di confronto, aspettative e scelte. Libri che parlano al futuro: il Salone di Torino 2026 racconta il mondo visto dai giovani autoriIl Salone internazionale del libro di Torino si prepara a vivere uno dei suoi momenti più intensi e simbolici: dal 14 al 18 maggio, il Lingotto si...