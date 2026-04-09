Piazza Verdi in 4 mila al Villaggio del lavoro | giovani attratti da turismo e ristorazione

Il forte fabbisogno di personale di venti aziende di tutti i settori e la grande fame di lavoro della Sicilia si sono incontrati oggi in piazza Verdi, al "Villaggio del lavoro" allestito per la tappa del truck tour "Il lavoro viaggia con noi", al quale hanno partecipato 4 mila ragazzi, di cui 600. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Lavoro, questa settimana più offerte nel settore turismo e ristorazioneBRINDISI - Il secondo report settimanale di questo 2026, elaborato dall'Ambito di Brindisi di Arpal Puglia (è possibile scaricarlo qui sotto) attesta...

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Argomenti più discussi: Il lavoro viaggia con noi fa tappa in piazza Verdi, ricevuti 350 curriculum: scatta la selezione; 16 aziende cercano personale a Palermo: le figure e come partecipare alle selezioni; Dal 17 al 19/4 – Tutti matti in Emilia 2026 a Busseto; Madama Butterfly, la magia dell'oriente al Verdi con un nuovo allestimento.

Il progetto ’Movida sicura’. Ecco la ’Terrazza’ nel teatro: Nuovo volto a piazza VerdiÈ stata inaugurata Terrazza Verdi - Cafè & Cocktail Bar, il nuovo locale all’interno dell’ex Teatro Verdi. La nuova apertura fa parte del più ampio progetto di riqualificazione diurna e notturna ... ilrestodelcarlino.it

REI TV. . Lavoro, si è tenuta oggi in piazza Verdi a Palermo la terza edizione dell’evento “Il lavoro viaggia con noi” organizzato dalla "Fondazione consulenti per il lavoro” - facebook.com facebook