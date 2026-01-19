Societa’ storica catanese | visita del piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio ed aperitivo

Sicilia Gaia, in collaborazione con la Società Storica Catanese, propone una visita guidata al piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio, sede della Casa-Museo dell’associazione. In occasione della festa di Sant’Agata e della sfilata della Carrozza del Senato, l’evento offre l’opportunità di scoprire un importante sito storico di Catania, concludendo l’esperienza con un aperitivo. Un’occasione per conoscere meglio la storia e l’arte della città in un contesto privilegiato.

