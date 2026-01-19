Societa’ storica catanese | visita del piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio ed aperitivo
Sicilia Gaia, in collaborazione con la Società Storica Catanese, propone una visita guidata al piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio, sede della Casa-Museo dell’associazione. In occasione della festa di Sant’Agata e della sfilata della Carrozza del Senato, l’evento offre l’opportunità di scoprire un importante sito storico di Catania, concludendo l’esperienza con un aperitivo. Un’occasione per conoscere meglio la storia e l’arte della città in un contesto privilegiato.
Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, in occasione dell’apertura della festa di Sant’Agata, e della sfilata della Carrozza del Senato, organizza una visita guidata dedicata alla Casa-Museo (sede dell’associazione) presso il piano nobile dell’affascinante Palazzo Nicotra.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Leggi anche: Basta conferenze ed eventi a palazzo dei Priori: "Il piano nobile sarà solo museo"
Leggi anche: Santa Lucia, visita e aperitivo serale a palazzo Branciforte
Societa’ storica catanese: visita del piano nobile di Palazzo Nicotra Bertuccio ed aperitivo - Sicilia Gaia in collaborazione con la Società Storica Catanese, in occasione dell’apertura della festa di Sant’Agata, e della sfilata della Carrozza del Senato, organizza una visita guidata dedicata ... cataniatoday.it
Lo scorso 31 dicembre l’Atletica Paratico, storica società bresciana, ha chiuso ufficialmente i battenti. Si chiude così un capitolo sportivo ricco di successi: 35 anni di storia e oltre 50 scudetti conquistati per il sodalizio sebino. - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.