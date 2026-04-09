Palazzo Impregilo | giovani nei uffici allarme sicurezza al Comune

Il consigliere comunale ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale riguardo alla sicurezza negli uffici all’interno di un edificio conosciuto come palazzo Impregilo, spesso chiamato anche megaparcheggio. Si segnala la presenza di giovani nei locali e una richiesta di verificare eventuali rischi legati alla vulnerabilità delle strutture pubbliche. La questione ha suscitato attenzione tra i rappresentanti dell’amministrazione comunale.

Il consigliere comunale Moretti (Civico22) ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale per denunciare la vulnerabilità degli uffici pubblici all’interno del Palazzo Impregilo, noto come megaparcheggio. La segnalazione scatta dopo che nella serata di domenica 5 aprile un gruppo di giovani è stato individuato nell’ultimo piano dell’edificio, avendo raggiunto l’area tramite la scala antincendio esterna. L’episodio ha messo in luce una gestione della sicurezza estremamente precaria. Moretti, che si trovava nella zona per una passeggiata, ha riscontrato personalmente che una porta degli uffici risultava completamente aperta e priva di sorveglianza. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palazzo Impregilo: giovani nei uffici, allarme sicurezza al Comune Parma, allarme baby gang nei parchi: aggressioni e rapine seminano paura tra i giovani. Serve più sicurezza.Parma è alle prese con un’allarmante escalation di violenza giovanile nei suoi parchi. Palazzo Malatestiano, il Comune alla Fondazione: "Cedeteci gli uffici""La riqualificazione di Palazzo Zagarelli Borgogelli Avveduti potrebbe essere l’occasione per la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che n’è...