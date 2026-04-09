Hanno urlato di uscire subito Venti famiglie senza tetto nel palazzo pericolante quello di Zara e Calcit

Venti famiglie senza una casa si sono viste costrette ad abbandonare un edificio in condizioni pericolanti nel centro città. Le persone hanno urlato di uscire subito, mentre alle porte sono stati colpiti forti richiami a lasciare l’immobile. L’intervento è avvenuto nel tardo pomeriggio, coinvolgendo i residenti di un palazzo situato tra le vie Zara e Calcit, che si trovava in condizioni di instabilità strutturale.

Arezzo, 9 aprile 2026 – “Uscite, uscite, presto.”. Colpi decisi alla porta, in un attimo cambia tutto. “Stavo stirando in vestaglia” dice Roberta Scortecci, “ero in poltrona stavo fumando il mio sigaro quando ho sentito bussare alla porta: ho fatto in tempo a mettermi le scarpe e a uscire velocemente” rincalza il professor Camillo Brezzi. Due dei venti condomini che abitano quello che un tempo gli aretini chiamavano il “palazzo del Cristallo” ma da sempre noto come il palazzo Scortecci. Guardano le finestre di casa da terra, in mezzo alle transenne della zona “rossa” e il via vai dei vigili del fuoco. Uno dei palazzi dell’Arezzo del boom... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Hanno urlato di uscire subito”. Venti famiglie senza tetto nel palazzo pericolante (quello di Zara e Calcit) Leggi anche: Palazzo Donna Olimpia, non solo il tetto che crolla: "Grondaia pericolante da un anno" Leggi anche: Crolla palazzo in Italia, sgomberate venti famiglie: cos’è successo Si parla di: Basta morti in mare: flash mob di studenti (anche di Lampedusa) davanti al Parlamento Europeo; Diretta GF Vip 8, caos in Casa: Francesca perde il controllo.