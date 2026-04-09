PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Fiorentina 3-0 | Dodò e Gosens tradiscono Vanoli

Il Crystal Palace ha battuto la Fiorentina 3-0 nell'andata dei quarti di finale di Conference League, giocata al Selhurst Park di Londra. I gol sono stati segnati da Mateta su calcio di rigore, Mitchell e Sarr. Due difensori viola, Dodò e Gosens, hanno avuto prestazioni considerate sotto tono secondo i giudizi dei commentatori. La partita ha anche visto alcuni giocatori di entrambe le squadre ricevere valutazioni positive o negative in base alle loro prestazioni.

Voti, top e flop della sfida del Selhurst Park di Londra, valevole per l’andata dei quarti di finale di Conference League Il Crystal Palace batte la Fiorentina grazie ai gol di Mateta (su calcio di rigore) Mitchell e Sarr e si aggiudica l’andata dei quarti di finale di Conference League. Un risultato che regala agli inglesi ottime possibilità in vista della gara di ritorno che si disputerà tra una settimana al Franchi. I viola di Vanoli pagano un primo tempo negativo, nel quale hanno sofferto l’aggressività dei padroni di casa, e qualche errore individuale. PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Fiorentina: Dodò e Gosens “tradiscono” Vanoli – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO Crystal Palace-Fiorentina 3-0: Dodò e Gosens “tradiscono” Vanoli Allenamento Fiorentina, personalizzato per Kean: novità anche su Dodò e Mandragora verso il Crystal PalaceBayern Monaco, Kim può tornare in Serie A? Il difensore risponde: «Concentrato sul presente, per il futuro dico questo» Giannini allarmato dalla... Vanoli "Crystal Palace bellissimo test, serve una Fiorentina lucida"Nei viola assente Kean, ancora dolorante alla tibia LONDRA (INGHILTERRA) - "Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato piu' forte al... Si parla di: Verona-Fiorentina 0-1, pagelle e tabellino: un super De Gea e Fagioli regalano alla Viola pensanti punti salvezza. Crystal Palace-Fiorentina: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Conference LeagueLa Viola di Paolo Vanoli vola a Londra per sfidare gli inglesi di Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale ... tuttosport.com Conference League, troppo Crystal Palace per la Fiorentina: vincono gli inglesi 3-0La Fiorentina è stata superata per 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Brutta prestazione di viola vincono gli inglesi grazie alle reti di Mateta e Mitchell ... fantacalcio.it