Nel match tra il Crystal Palace e la squadra viola, il tecnico ha definito la partita un test molto impegnativo, sottolineando la differenza di livello tra il campionato inglese e quello italiano, più ricco economicamente. Nelle fila dei viola, Kean non ha partecipato a causa di un infortunio alla tibia. La sfida si è giocata a Londra, dove il Crystal Palace disputa le sue gare di Premier League.

Nei viola assente Kean, ancora dolorante alla tibia LONDRA (INGHILTERRA) - "Il Crystal Palace fa la Premier League, il campionato piu' forte al mondo, lontano dal nostro a livello economico. Sono stato qui col Chelsea, il divario è enorme però, come ho detto ai giocatori questa mattina, essere qui deve essere un motivo di orgoglio e gara dopo gara ce la dobbiamo giocare sapendo che arriviamo in un campo molto difficile, piccolo, con 25mila persone, pieno, e con i nostri avversari che hanno costruito i loro successi in casa". Lo ha detto il tecnico viola Paolo Vanoli alla vigilia della gara fra Crystal Palace e Fiorentina, andata dei quarti di finale di Conference League. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Vanoli "Crystal Palace bellissimo test, serve una Fiorentina lucida"

Crystal Palace-Fiorentina, Vanoli: “Essere qui è un orgoglio. Kean non poteva farcela”Londra, 8 aprile 2026 – Orgoglio, lucidità, la necessità (e la voglia) di fare una grande prestazione.

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