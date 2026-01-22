Vangelo del 22 gennaio 2026 | Gesù agisce con potenza nella vita di chi gli fa spazio

Il Vangelo del 22 gennaio 2026 ci invita a riflettere sulla presenza di Gesù nella nostra vita. Meditare su questa Parola ci aiuta a comprendere come aprire il cuore e lasciar agire con potenza il Signore. Con l’ispirazione di don Luigi Maria Epicoco, iniziamo la giornata con attenzione e rispetto, lasciando spazio alla Parola di Dio e alla sua azione quotidiana in noi.

Meditiamo il Vangelo del 22 gennaio 2026, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore che ci viene offerta da don Luigi Maria Epicoco. Nel Vangelo di oggi, 22 gennaio 2026, si evince come Gesù non imponga a nessuno di credere, ma lasci liberi e agisca con vera potenza, per coloro che gli fanno spazio. Il fatto che Lui non consenta che sia svelato il suo essere il Messia, spiega quanta libertà Egli ci concede. Sta a noi avere fede o meno. Il suo amore guarisce, ed è in Lui che ognuno di noi non deve mai smettere di confidare, perché ci ama immensamente, di un affetto senza fine.

