Istanbul mosaici di 1600 anni svelati a Zeytinburnu | un’immersione nell’arte e nella vita della tarda antichità

Da ameve.eu 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una squadra di archeologi ha scoperto a Zeytinburnu, a Istanbul, un mosaico di 1600 anni fa, probabilmente nascosto sotto uno strato di detriti. La scoperta si è resa possibile grazie ai lavori di restauro di un edificio abbandonato, che ha portato alla luce un pavimento decorato con motivi colorati e dettagliati. Questo ritrovamento permette di osservare da vicino come vivevano le persone nell’antichità e quali erano le loro espressioni artistiche.

Istanbul Svela un Tesoro Nascosto: Mosaici di 1600 Anni Riportati alla Luce a Zeytinburnu. Un pavimento musivo di straordinaria bellezza, risalente a 1600 anni fa, è stato scoperto nel quartiere di Zeytinburnu a Istanbul, offrendo una rara finestra sulla vita nella tarda antichità. La scoperta, avvenuta durante i lavori di restauro di un ex ospedale militare ottomano, ha rivelato un complesso decorativo policromo in eccezionale stato di conservazione, aprendo nuove prospettive sulla storia urbana di Istanbul. Il sito è ora aperto al pubblico, offrendo un’esperienza archeologica unica nel cuore della città.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Don Davide Banzato: Cuore & Fede – Immersione profonda nella vita

Don Davide Banzato ha aperto un nuovo percorso di guarigione interiore, chiamato

Andrea Miceli celebra anni di impegno nell’arte poetica e nella cultura

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Sotto Istanbul è riemersa una pavimentazione di mosaici di 1600 anni fa; Scoperta in Turchia: sotto Istanbul riemerge un tesoro di mosaici antichi; Il paesaggio come superorganismo: Silvia Cini dialoga con Baruchello; A St. Moritz, Nomad 2026 si presenta come l’antidoto alle grandi fiere.

Sotto Istanbul è riemersa una pavimentazione di mosaici di 1600 anni faA Zeytinburnu, nel comune metropolitano di Istanbul, un vasto complesso di mosaici romani è riemerso sotto un ex ospedale ottomano ... exibart.com

istanbul mosaici di 1600Scoperta in Turchia, sotto Istanbul riemerge un tesoro di mosaici antichiA Istanbul emergono 190 mq di mosaici tardo antichi, con sarcofago e reperti, rivelando nuovi strati di storia sotto la città contemporanea della Turchia ... siviaggia.it