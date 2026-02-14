Istanbul mosaici di 1600 anni svelati a Zeytinburnu | un’immersione nell’arte e nella vita della tarda antichità

Una squadra di archeologi ha scoperto a Zeytinburnu, a Istanbul, un mosaico di 1600 anni fa, probabilmente nascosto sotto uno strato di detriti. La scoperta si è resa possibile grazie ai lavori di restauro di un edificio abbandonato, che ha portato alla luce un pavimento decorato con motivi colorati e dettagliati. Questo ritrovamento permette di osservare da vicino come vivevano le persone nell’antichità e quali erano le loro espressioni artistiche.

Istanbul Svela un Tesoro Nascosto: Mosaici di 1600 Anni Riportati alla Luce a Zeytinburnu. Un pavimento musivo di straordinaria bellezza, risalente a 1600 anni fa, è stato scoperto nel quartiere di Zeytinburnu a Istanbul, offrendo una rara finestra sulla vita nella tarda antichità. La scoperta, avvenuta durante i lavori di restauro di un ex ospedale militare ottomano, ha rivelato un complesso decorativo policromo in eccezionale stato di conservazione, aprendo nuove prospettive sulla storia urbana di Istanbul. Il sito è ora aperto al pubblico, offrendo un'esperienza archeologica unica nel cuore della città.