Calciomercato | Milan lascia fare a Tare e Allegri Ecco quali obiettivi hanno in mente

Il Milan già pensa all’estate. I dirigenti sono al lavoro per definire gli obiettivi da mettere nel mirino, anche se il mercato invernale si è chiuso da poco. In città si parla di come la società abbia lasciato fare a Tare e Allegri, lasciando spazio alle loro scelte per programmare le mosse future.

Non più tardi di due giorni fa si è conclusa la sessione invernale di calciomercato, con il Milan che, di fatto, ha aperto la sessione il 2 gennaio con Niclas Füllkrug e l'ha chiusa il 2 febbraio con Alphadjo Cissè (si aggregherà ai rossoneri nella prossima stagione). Nel mezzo, qualche bel colpo per il Progetto Milan Futuro e il rinnovo di contratto di Mike Maignan, a cui a va dato enorme merito alla dirigenza per averlo condotto in porto. Un po' di meno, forse, per come si è evoluta la questione Jean-Philippe Mateta e per un altro paio di dinamiche apparse poco comprensibili dall'esterno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan punta a rinforzare la propria difesa durante la prossima sessione di calciomercato invernale, cercando giocatori di qualità a costi contenuti.

A poche ore dalla chiusura del mercato invernale, il Milan lavora intensamente per rinforzare la difesa.

