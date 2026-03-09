Dopo il derby tra Milan e Inter, l’allenatore dei rossoneri ha commentato l’incontro ai microfoni della Rai, affermando che oggi bisogna essere contenti con un riferimento ai nerazzurri riguardo allo scudetto. Allegri ha analizzato brevemente le dinamiche della partita senza entrare in dettagli specifici o analisi approfondite. Ha concluso il suo intervento con un commento sulla situazione in classifica.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla 'Rai' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. «Tre punti? Sono importanti perché nelle ultime due casalinghe avevamo fatto solo un punto. Era un derby e siamo molto contenti. Dobbiamo gioire per questa vittoria, ma da martedì pensiamo alla prossima. Siamo a marzo, si giocano le partite che decidono la stagione. Scudetto? La parola scudetto non si deve dire perché l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sta facendo un campionato straordinario». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Inter: “Oggi bisogna essere contenti. Scudetto? I nerazzurri…”

