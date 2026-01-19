Al termine di Milan-Lecce, match della 21ª giornata di Serie A, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la partita a Sky Sport. Ha espresso soddisfazione per il risultato e ha sottolineato che, quando gli viene detto di essere fortunato, si sente comunque contento. Le sue parole riflettono un atteggiamento equilibrato e professionale, in un contesto di stagione ancora in evoluzione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sui 15 punti in più rispetto all'anno scorso e il suo lavoro in questa stagione: "Lavoriamo perché siamo partiti all'inizio per cercare di entrare nelle prime quattro con un gruppo cambiato per il 55%. Stiamo facendo buone cose ma quelle fatte finora non bastano per entrare in Champions League: ora abbiamo tre trasferte importanti da cui passerà buona parte della nostra stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Lecce: “Quando mi dicono che sono fortunato, io sono contento”

Allegri: “Camarda? E’ nel Lecce, ma ci sono quattro giovani al Milan che sono fortissimi”

In vista della partita tra Milan e Lecce, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha commentato la rosa a disposizione. Ha menzionato Camarda, attualmente nel Lecce, e ha sottolineato la qualità di quattro giovani talenti presenti nel Milan, ritenuti molto promettenti. Le sue dichiarazioni offrono uno sguardo sulla situazione attuale della squadra e sulle potenzialità emergenti nel gruppo.

