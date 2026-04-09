Il presidente francese è arrivato alla Chiesa di Sant’Egidio nel quartiere romano di Trastevere. Durante la visita, ha dichiarato di essere a Roma per trasmettere un messaggio di pace e per incontrare gli amici di Sant’Egidio. La visita si è svolta in un contesto di incontri istituzionali e di dialogo con rappresentanti della comunità. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo ad altri impegni ufficiali o incontri programmati.

Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato alla Chiesa di Sant’Egidio nel quartiere romano di Trastevere. Il capo di stato è nella capitale per incontrare domani mattina per la prima volta Papa Leone XIV. Questa sera parteciperà a un incontro con la Comunità di Sant’Egidio sulle prospettive di pace in Medio Oriente, Africa e Ucraina. “Qui per un messaggio di pace? Sì, è vengo a incontrare i miei amici di Sant’Egidio” ha risposto ai cronisti. Ad accoglierlo il presidente della Comunità Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi che lo hanno accompagnato prima dell’incontro a una breve visita alla Chiesa di Santa Maria in Trastevere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Macron a Roma: “Qui per un messaggio di pace e per vedere gli amici di Sant’Egidio”

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