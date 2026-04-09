Ostuni | approvati i nuovi provvedimenti per l’efficienza amministrativa e il benessere del personale

La Giunta comunale di Ostuni ha approvato una serie di provvedimenti riguardanti l'organizzazione interna e le relazioni sindacali. Tra le decisioni adottate, c’è l’istituzione del Comitato unico di garanzia, un organismo previsto dalla normativa nazionale. Questi interventi puntano a migliorare l’efficienza amministrativa e il benessere del personale comunale. La delibera è stata approvata in consiglio comunale e riguarda le modalità di funzionamento e le competenze del nuovo organismo.

OSTUNI - La Giunta comunale di Ostuni ha approvato una serie di provvedimenti in materia di organizzazione interna e relazioni sindacali, a partire dalla deliberazione con la quale è stato istituito il Comitato unico di garanzia (Cug), organismo previsto dalla normativa nazionale con il compito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it Regione Campania, i provvedimenti approvati dalla GiuntaQuesto pomeriggio, a Palazzo Santa Lucia, si è riunita la Giunta regionale della Campania. Leggi anche: Regione Campania, quali sono i primi provvedimenti approvati dalla Giunta Fico Oltre 100 nuovi farmaci approvati, molti sono antitumorali: quali arriveranno presto in ItaliaIn una nota ufficiale l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha annunciato l’arrivo di oltre 100 nuovi farmaci approvati dall’Ema. Molti di questi sono antitumorali, ma ci sono anche medicinali per le ... fanpage.it I nuovi farmaci approvati dall'Ema: per malattie rare, Alzheimer, tumori e altre patologieFra i nuovi farmaci approvati dall'Ema (European Medicina Agency) che con buone probabilità diverranno rimborsabili nel 2026 c’è l’attesa combinazione di ... corriere.it