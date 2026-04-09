Ostia sequestrate le cabine del V-lounge

Oggi a Ostia le autorità hanno sequestrato le cabine del V-lounge, un locale situato in zona. La procedura si è svolta nel corso di un'operazione condotta dalla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura locale, senza ulteriori dettagli sulle ragioni o sulle persone coinvolte. La notizia si inserisce in un quadro di controlli sulla regolarità delle attività commerciali nella zona.

Ostia, 9 aprile 2026 – Nella giornata di oggi la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Roma specializzata in reati urbanistici, la Polizia Locale del X Gruppo Mare e il 6^ Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza, in esecuzione al decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Roma, hanno proceduto al sequestro delle cabine dello stabilimento balneare V-lounge in quanto sono risultate allocate in permanenza sulla spiaggia senza autorizzazione violando l’articolo 54 del Codice della navigazione. L’operazione si inserisce nel contesto del coordinamento diretto dall’VIII Dipartimento della Procura della Repubblica di Roma e finalizzato ad attivare un approfondito studio e il monitoraggio delle 67 concessioni demaniali marittime. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Ostia, sequestrate le cabine dello stabilimento balneare “Il Venezia”Ostia, 13 marzo 2026 – Sequestrate le cabine presenti nello stabilimento balneare “Il Venezia” di Ostia.

Roma: controlli a Ostia, scoperte cabine in spiaggia rifugio di senza tettoControlli straordinari a Ostia: arresti, denunce e sequestri in un'operazione della polizia.

Temi più discussi: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento; Pasquetta, tutto esaurito sul litorale: in 100mila a Ostia nonostante il caos delle autorizzazioni; Ultimatum spiagge di Ostia in scadenza: giù gli abusi oppure questi stabilimenti non apriranno; Roma, sicurezza nei locali pubblici: Polizia Locale sequestra discoteca abusiva per sovraffollamento.

Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischioDopo lo stabilimento Venezia, i controlli per abusi edilizi colpiscono un altro storico lido di lungomare Amerigo Vespucci ... romatoday.it

Ostia, sequestrate 200 cabine dello stabilimento «V Lounge»: blitz di vigili e finanzaSigilli per il lido sul mare di Roma nell'ambito dell'inchiesta della Procura sugli abusi edilizi. Un mese fa era toccato al Venezia ... roma.corriere.it

Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio ift.tt/DiyQRkP x.com

Dopo lo stabilimento Venezia, i controlli per abusi edilizi colpiscono un altro storico lido di lungomare Amerigo Vespucci -- Ostia, sigilli al lido dei vip: sequestrate 200 cabine del V-Lounge. Stagione estiva ad alto rischio https://www.romatoday.it/cronaca/seque - facebook.com facebook