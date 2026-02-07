Roma | controlli a Ostia scoperte cabine in spiaggia rifugio di senza tetto

La polizia ha fatto controlli a Ostia, concentrandosi su uno stabilimento balneare. Durante le verifiche, sono state trovate cabine in spiaggia usate come rifugio da alcune persone senza tetto. Gli agenti hanno deciso di intervenire per mettere fine a questa situazione.

Controlli straordinari sono stati effettuati a Ostia dalla polizia, la quale ha condotto operazioni in uno stabilimento balneare. Durante queste verifiche, sono state identificate diverse persone senza fissa dimora che risiedevano all’interno delle cabine destinate ai bagnanti sulla spiaggia. Inoltre, sono stati effettuati diversi arresti e denunce nei confronti di più individui per vari reati. Gli agenti del distretto Lido di Roma, coadiuvati da personale della Questura, della polizia stradale e della polizia locale di Roma Capitale, hanno sottoposto a controllo un totale di 10 persone, alcune delle quali già gravate da precedenti penali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

