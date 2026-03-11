Asp giornata mondiale del rene | open day di prevenzione all’Uoc di Nefrologia di Acireale

Domani, 12 marzo, si tiene l’open day dedicato alla prevenzione delle malattie renali presso l’Uoc di Nefrologia di Acireale, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, alla sua ventesima edizione. L’evento mira a sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controlli regolari e di una corretta informazione, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sui rischi e sulle modalità di prevenzione delle patologie renali.

