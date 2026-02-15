Campania | la Lega accusa ritardi sui presidi sanitari a rischio l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti

La Lega accusa ritardi nella costruzione del nuovo presidio sanitario di Sant’Agata de’ Goti, lasciando incertezza sulla realizzazione dell’ospedale. La denuncia arriva dopo mesi di promesse non mantenute e di rallentamenti nei lavori, che mettono a rischio l’apertura della struttura prevista per quest’anno. I membri del partito evidenziano come le promesse fatte dai rappresentanti regionali siano state disattese, e l’attesa degli abitanti si fa sempre più lunga. La situazione appare complicata anche a causa di problemi burocratici e mancanza di fondi.

Sant’Agata de’ Goti nell’Attesa: La Lega Denuncia il Fallimento delle Promesse Sanitarie in Campania. Il Commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi, ha espresso forte preoccupazione per la situazione dell’ospedale Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti, evidenziando un mancato progresso rispetto alle aspettative create durante la campagna elettorale regionale. La denuncia, lanciata il 14 febbraio 2026, mette in luce le criticità del sistema sanitario campano e l’urgenza di interventi concreti per garantire servizi adeguati a un territorio che necessita di un presidio ospedaliero efficiente.🔗 Leggi su Ameve.eu Scuola, Eduscopio conferma l’eccellenza del De’ Liguori di Sant’Agata de’ Goti Immagini dal Sannio: Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo di Sant’Agata de’ Goti Nel cuore del Sannio, la figura di Alfonso Maria de’ Liguori si intreccia con le tradizioni natalizie. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Gomitata a palla lontana, l'Atletico Castelfranci risponde duramente alle accuse con un forte comunicato. Borgonzoni (Lega) accusa la Giunta di corsa alle nomine. Venturi: Semplicemente ampliamo l’elenco degli idonei DgLa senatrice su Facebook parla di mossa decisamente poco elegante sotto il profilo istituzionale, vista la ravvicinata scadenza del mandato, e che denota le forti difficoltà di consenso che ... quotidianosanita.it Campania. Grillo: La presa di posizione di Garavaglia sul commissariamento è stata strana. A Lega fa gola il Ministero SaluteCi pare strano che la Lega difenda De Luca. Lui insiste sui conti in ordine. Ma noi ci preoccupiamo dei livelli di assistenza. Sono stati fatti dei progressi, ma che non possa uscire dal ... quotidianosanita.it Viaggia con Wallace. Jing Chen · . Se pensate che la bellezza di Sant’Agata de’ Goti (BN) sia tutta nel suo iconico profilo a strapiombo sul tufo, preparatevi a ricredervi. Esiste una città "sotto" e "dentro" la città che toglie il fiato. Oggi vi porto alla scopert facebook