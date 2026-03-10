Sant’Agata de’ Goti Frogiero Lega | Centrodestra deve dialogare per le comunali

Il coordinatore della Lega a Sant’Agata de’ Goti ha invitato le forze del centrodestra a dialogare e confrontarsi in vista delle prossime elezioni comunali. Ha sottolineato l’importanza di una maggiore coesione tra le componenti politiche per presentare un fronte unito. La richiesta arriva in un momento di discussione sulla strategia da adottare prima delle consultazioni elettorali.

“È giunto il momento di aprire una fase nuova di dialogo tra tutte le forze della coalizione del Centrodestra santagatese”. Lo dichiara l’avvocato Antonio Frogiero, coordinatore della Lega Salvini Premier di Sant’Agata de’ Goti, intervenendo nel dibattito politico locale in vista delle prossime scadenze elettorali. Richiamando le recenti dichiarazioni del Commissario provinciale della Lega, Domenico Parisi, Frogiero ha lanciato un appello alla coesione della coalizione, senza risparmiare critiche alle passate gestioni: “Dobbiamo affrontare insieme i temi strategici per il futuro del nostro territorio. Questo confronto deve partire subito, con l’approssimarsi delle elezioni comunali, per evitare gli errori del passato recente quando partiti del Centrodestra hanno operato scelte che hanno tradito la loro stessa identità”. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Sant’Agata de’ Goti, Frogiero (Lega): “Centrodestra deve dialogare per le comunali” Articoli correlati FdI Sant’Agata de’ Goti: “Centrodestra unito per le prossime comunali”Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa, a firma del Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Sant’Agata de’ Goti. Campania: la Lega accusa ritardi sui presidi sanitari, a rischio l’ospedale di Sant’Agata de’ Goti.Il Commissario provinciale della Lega di Benevento, Domenico Parisi, ha espresso forte preoccupazione per la situazione dell’ospedale Sant’Alfonso... Contenuti e approfondimenti su Sant'Agata de' Goti Frogiero Lega... Temi più discussi: A Sant'Agata de' Goti l'evento 'A Nome delle Donne': tra le premiate la preside Eugenia Carfora; Referendum sulla giustizia, a Sant’Agata de’ Goti incontro pubblico Le ragioni del Sì; Paolo Ascierto è cittadino onorario di Sant’Agata de’ Goti; Sant’Agata de’ Goti, in tanti a San Silvestro per la presentazione di ‘riTRATTI di Donne’. A Sant’Agata de’ Goti l’evento ‘A Nome delle Donne’: tra le premiate la preside Eugenia Carfora ntr24.tv Sant’Agata de’ Goti, in tanti a San Silvestro per la presentazione di ‘riTRATTI di Donne’Più di ottanta persone hanno riempito la sala dell’ex plesso scolastico Tuoro Scigliato nella frazione di San Silvestro a Sant’Agata dei Goti per la terza edizione di RaccontiamoCi Donne! Figlie de ... ntr24.tv Nel cuore del Sannio, Sant’Agata de’ Goti conquista con i suoi vicoli lastricati, le facciate colorate e le architetture che raccontano secoli di storia. Tra cortili eleganti, chiese barocche e prospettive che si aprono all’improvviso, questo borgo campano è un piccol - facebook.com facebook