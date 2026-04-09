Ortholabsport, azienda milanese fondata nel 2005, si occupa di realizzare plantari e protezioni su misura per atleti e sportivi. La società si distingue come la prima nel settore ortopedico sportivo in Italia. Recentemente, ha annunciato di aver sviluppato nuovi metodi per accelerare i tempi di recupero degli infortuni sportivi, collaborando con atleti di vari livelli.

Milano, 9 aprile 2026 – Tra le eccellenze milanesi c’è Ortholabsport, prima società ortopedica sportiva italiana, nata nel 2005 e specializzata nella realizzazione di plantari e protezioni su misura. Tantissimi sono gli atleti, alcuni dei quali hanno preso parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, che si sono rivolti al centro e a Stefano Duchini, ceo e founder della realtà. Come nasce l’idea di Ortholabsport? “Io arrivo dall’ortopedia classica. Devo essere sincero: lavorando in una città come Milano ho avuto la sensibilità di capire che c’era l’esigenza di aiutare e supportare gli atleti. Abbiamo trasformato il centro in una struttura di ortopedia sportiva, con le modifiche del caso, sono due cose diverse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ortholab, quando la ricerca è al passo con lo sport: “Qui aiutiamo i campioni a superare velocemente gli infortuni”

“Sana e Salva. Quando lo Sport salva la vita”: il progetto che mette al centro lo sport come rete concreta contro la violenzaNella Sala degli Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato “Giovanni Spadolini” si è svolto il convegno “Sana e Salva.

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