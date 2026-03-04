Ricerca gli inquinanti fanno invecchiare l’organismo degli uomini piu’ velocemente

Una ricerca recente evidenzia che gli inquinanti, tra cui i noti prodotti Pfas e altri composti chimici più recenti, contribuiscono a un invecchiamento più rapido dell’organismo umano. Questi sostanze, presenti nell’ambiente e introdotte dall’attività industriale, sembrano avere un ruolo nel processo di invecchiamento accelerato. I risultati indicano come tali sostanze possano influire sulla salute a livello biologico.

Gli inquinanti 'eterni', i noti prodotti Pfas, nonche' altri composti chimici creati e messi in circolazione dalle industrie piu' di recente, appaiono accelerare l'invecchiamento degli uomini. Mentre effetti simili non sono stati osservati nelle donne. In particolare, a mostrare un' eta' 'epigenetica' piu' avanzata, sarebbero i maschi tra i 50 ed i 60 anni, con forte presenza di queste sostanze perfluoroalchiliche e poifluoroalchiliche nel sangue.

