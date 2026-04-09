La Polizia Provinciale di Caserta ha trovato oltre 200 uccelli rinchiusi in gabbie all’interno di un’abitazione privata a Orta di Atella. La donna che gestiva l’immobile è stata denunciata per la detenzione illegale degli animali. Il sequestro è stato effettuato durante un controllo in zona, portando alla scoperta di un numero elevato di volatili stipati in spazi ristretti.

Un vero e proprio lager per animali nascosto tra le mura domestiche. È quanto scoperto dalla Polizia Provinciale di Caserta, che ha sequestrato oltre 200 volatili detenuti illegalmente all’interno di un’abitazione privata, denunciando una donna del posto. L’operazione, condotta nell’ambito delle attività di contrasto alle illegalità ambientali e di tutela della fauna selvatica, è scattata dopo un’attenta attività di monitoraggio, su indirizzo del presidente della Provincia Anacleto Colombiano. A coordinare l’intervento il comandante della Polizia Provinciale Biagio Chiariello, con il supporto delle guardie zoofile venatorie della LIPU Campania guidate da Giuseppe Salzano. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Orta di Atella, scoperto “lager” di uccelli in casa: oltre 200 volatili stipati in gabbia

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