Suini stipati in capannoni e malnutriti | scoperto allevamento-lager abusivo

Un allevamento di maiali non autorizzato è stato scoperto a Legoli, nel comune di Peccioli. La struttura ospitava numerosi animali in condizioni di sovraffollamento e malnutrizione. Gli agenti hanno trovato capannoni pieni di suini stipati in spazi ridotti e senza adeguate cure. La presenza di animali in cattive condizioni ha portato alla scoperta di un’attività illegale che operava senza autorizzazioni ufficiali.

Dai controlli effettuati da Carabinieri Forestali, Asl e Polizia municipale sono emerse gravi irregolarità nell'attività totalmente sconosciuta alle autorità competenti Scoperto a Legoli, nel comune di Peccioli, un allevamento abusivo mai registrato presso la banca dati zootecnica né comunicato alle autorità competenti in materia. La struttura, totalmente sconosciuta ai controlli sanitari, ospitava 61 suini privi di marchi identificativi o dispositivi di tracciabilità.Durante il controllo, effettuato lo scorso 13 febbraio dai Carabinieri del Nucleo Forestale di Pontedera, in collaborazione con i veterinari dell'Asl Toscana Nord Ovest e la Polizia municipale di Peccioli, sono state riscontrate strutture fatiscenti e assenza di igiene e benessere.🔗 Leggi su Pisatoday.it Scoperto in provincia di Pisa un allevamento abusivo di suiniUn allevamento di suini illegale è stato trovato nelle campagne di Peccioli, in provincia di Pisa. Ercolano, scoperto allevamento abusivo cani: denunciato 25enneNella provincia di Napoli, a Ercolano, la Guardia di Finanza ha individuato un allevamento di cani di piccola taglia gestito senza autorizzazioni.