Orta di Atella picchia la moglie e la rincorre per le strade cittadine | arrestato 34enne

In un episodio avvenuto recentemente, i Carabinieri di Orta di Atella hanno arrestato un uomo di 34 anni per aver maltrattato la moglie e inseguito per le vie del paese. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di fermare il responsabile, che si trovava in stato di alterazione e armato. La vicenda evidenzia l’importanza della tutela delle vittime di violenza domestica e il ruolo delle forze di sicurezza.

Picchia la moglie e la rincorre per le strade cittadine. La notte scorsa, i Carabinieri della Stazione di Orta di Atella hanno arrestato flagranza di reato di un 34enne del luogo, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia aggravati e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, si sarebbe reso responsabile, a partire dalla tarda serata, di comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti della moglie convivente, sia verbalmente che fisicamente. Le condotte si sarebbero protratte anche all’esterno dell’abitazione, con episodi di inseguimento per le vie cittadine, e sarebbero avvenute alla presenza della figlia minore della coppia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Orta di Atella, picchia la moglie e la rincorre per le strade cittadine: arrestato 34enne Approfondimenti su Orta di Atella Notte di terrore: aggredisce la moglie tra le strade cittadine sotto gli occhi della figlia In una notte difficile, un episodio di violenza ha coinvolto una famiglia di Orta di Atella. Terrore in casa a Esperia: 34enne picchia la moglie e minaccia tutta la famiglia A Esperia, nei giorni scorsi, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di 34 anni, accusato di aver aggredito la moglie e minacciato altri membri della famiglia. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Orta di Atella Orta di Atella, nasce coordinamento di A Testa Alta: Maria Teresa Perrotta alla guidaOrta di Atella (Caserta) - Nasce il coordinamento territoriale di A Testa Alta - Orta di Atella, nell’ambito del percorso di radicamento e rafforzamento del ... pupia.tv Orta di Atella, personale comunale in affanno: Cgil e opposizione chiedono risposteOrta di Atella (Caserta) - Una macchina amministrativa che continua a funzionare grazie all’impegno di pochi dipendenti, mentre procedure contrattuali restano ... pupia.tv A Orta di Atella, l'uncinetto per contrastare le dipendenze digitali: a scuola si impara a creare, non solo a scrollare. Dalla prossima settimana, nelle scuole primarie "Villano", "Atellano" e "Ferrara", prenderà il via un laboratorio gratuito di uncinetto rivolto ai picco - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.