In occasione del processo in Corte d'Assise relativo all’omicidio di via Fanella, si presenta il racconto dettagliato di un efferato episodio avvenuto a Fano, dove un uomo ha strangolato la madre e ucciso il padre a martellate, motivato da una richiesta di 13.000 euro. La vicenda solleva riflessioni sulla violenza familiare e le dinamiche che ne sono all’origine.

Fano, 21 gennaio 2026 – Omicidio di via Fanella, strangola la madre e uccide il padre a martellate per 13mila euro: in Corte d’Assise il racconto dell’orrore. Questa mattina, davanti alla Corte d’Assise di Pesaro, è in corso di svolgimento il processo a carico di Luca Ricci, 50 anni, presente in aula e imputato per duplice omicidio aggravato dei genitori compiuto la notte tra il 23 e il 24 giugno 2024, quando nell’appartamento di via Fanella. Le vittime sono Luisa Marconi e Giuseppe Ricci, strangolata lei, massacrato a martellate lui. Luca Ricci aveva una scadenza addosso come un cappio: 13mila euro da versare entro quella mattina per salvare la casa dei genitori dallo sfratto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strangola la madre e uccide il padre a martellate per 13mila euro: in Corte d’Assise il racconto dell’orrore

