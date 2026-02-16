Vieni qui! Giletti sfida Ranucci | tensione alle stelle

Massimo Giletti ha chiamato Ranucci a rispondere, dopo aver ricevuto accuse sulla presenza di lobby gay e sui contatti con i servizi segreti. La discussione si è acceso in diretta, con Giletti che ha deciso di affrontare subito le questioni sollevate, invitando Ranucci a intervenire. La tensione tra i due si è fatta palpabile, mentre entrambi si sono scambiati parole dure davanti alle telecamere.

Le parole sono nette, il tono è quello della sfida pubblica. Massimo Giletti replica a Sigfrido Ranucci e respinge con decisione le accuse legate alle presunte lobby gay e ai rapporti con i Servizi segreti, rilanciando il confronto in diretta televisiva. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, il conduttore di Lo Stato delle Cose chiarisce la propria posizione e invita apertamente il collega a un faccia a faccia. La replica di Massimo Giletti e la sfida a Sigfrido Ranucci. «Sono un uomo libero, non appartengo ai servizi segreti né a nessuna lobby», afferma Massimo Giletti, smentendo con fermezza ogni ricostruzione che lo vorrebbe inserito in dinamiche opache.