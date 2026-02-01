fedriga al centro del dibattito sanitario il pd punta il dito sulla gestione regionale

Massimiliano Fedriga torna al centro delle polemiche sulla gestione della sanità in Friuli Venezia Giulia. Il Partito Democratico lo accusa di aver gestito male il sistema, scatenando un acceso dibattito politico. La questione resta calda, con le opposizioni che chiedono chiarimenti e Fedriga che difende le sue scelte.

Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si trova al centro del dibattito politico e sanitario dopo una serie di critiche da parte del Partito Democratico, che ha messo in discussione la gestione del sistema sanitario regionale. L’attenzione si è concentrata su una serie di problemi strutturali emersi negli ultimi mesi, tra cui ritardi nei trapianti, carenza di personale specializzato e disservizi nei presidi ospedalieri, soprattutto in aree periferiche. Il Pd ha accusato la giunta regionale guidata da Fedriga di reagire solo in modo reattivo, agendo come un “pompiere” ogni volta che si verifica un’emergenza, senza una strategia a lungo termine per rafforzare il sistema sanitario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

