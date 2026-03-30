Dopo le recenti modifiche alle aree di parcheggio, che hanno portato alla sostituzione dei posti liberi con strisce gialle e blu, si torna a discutere delle soluzioni per il traffico cittadino. La Rete per Lecco propone l’istituzione di una navetta circolare che colleghi i punti periferici alla zona centrale. La questione era già stata al centro di polemiche, senza che fosse coinvolta la voce dei residenti.

Fortino e Bianchi: "Dopo l'eliminazione dei parcheggi liberi a favore di strisce gialle e blu, l'ennesima decisione senza ascoltare cittadini. Gli hub periferici non possono essere isolati: navetta frequente e rapida" I residenti, soprattutto negli edifici costruiti fino agli anni '70, non dispongono di posti auto sufficienti. I pendolari, compresi molti lecchesi delle zone periferiche, sono penalizzati da un trasporto pubblico poco efficiente e da costi elevati per parcheggiare vicino alla stazione. Chi si reca in centro per lavoro, commissioni o turismo ha bisogno di soste brevi, accessibili e a prezzi ragionevoli. La soluzione non è comprimere tutto nel centro città, aggravando traffico e disagi. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Parcheggi, Rete per Lecco: "Navetta circolare per collegare hub periferici al centro"

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