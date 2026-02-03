Sos guardie mediche | Organici ridotti all’osso Si va verso la riduzione

Le guardie mediche nelle Marche sono in crisi. A causa della mancanza di medici disposti a coprire i turni, molte postazioni rischiano di chiudere nei fine settimana e di notte. La situazione si fa sempre più difficile e si pensa a una riduzione degli organici, che già sono sotto dosaggio. La popolazione si trova senza servizi essenziali, mentre le autorità cercano soluzioni urgenti.

In crisi nelle Marche anche le postazioni della guardia medica per la mancanza dei medici disposti a svolgere il servizio, che cade nelle giornate di sabato, domenica e nelle ore notturne. Per questo si stanno elaborando delle ipotesi di razionalizzazione complessiva del servizio. "Al momento – spiega il dottor Paolo Misericordia, segretario regionale della Fimmg Marche (Federazione italiana medici di famiglia) – sono soltanto quindici i medici titolari di guardia medica su un totale di 93 postazioni. Tra l'altro, a ogni titolare spetta di garantire un quarto dei turni, questo significa che per la copertura mensile di ogni postazione (si parla di 96-120 ore) è necessaria la presenza di quattro titolari".

