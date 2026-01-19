Capo d’Orlando la comandante della Polizia locale lancia l’allarme sull’organico all’osso

La comandante della Polizia Locale di Capo d’Orlando, Maria Teresa Castano, ha presentato la relazione annuale relativa al 2025, evidenziando una situazione critica legata alla carenza di personale. Il documento non si limita a riassumere le attività svolte, ma evidenzia in modo chiaro e senza appello come l’organico attuale sia diventato insufficiente a garantire un servizio efficace e sicuro per la comunità.

La relazione annuale della comandante della Polizia locale di Capo d’Orlando, Maria Teresa Castano, non è solo un bilancio tecnico sull’attività svolta nel 2025, ma è un duro atto d’accusa contro una carenza d’organico diventata insostenibile. Solo 11 unità, (1 agente per ogni 1.300 abitanti), con la certezza che le unità si riducono con le ferie, riposi, congedi straordinari e assenze per malattia. Un sottodimensionamento che espone ingiustamente il Corpo alle aspre critiche mediatiche, come evidenzia la comandante nella sua relazione nella quale critica duramente i “leoni da tastiera”. «Ormai è una moda il tiro a bersaglio - scrive - dove l’obiettivo è rappresentato da una divisa blu. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Capo d’Orlando, la comandante della Polizia locale lancia l’allarme sull’organico all’osso Un nuovo Comandante per la Polizia locale della Pedemontana

Giovanni Saviano è stato nominato nuovo comandante del Corpo di Polizia locale dell’Unione Pedemontana Parmense, succedendo a Vito Norcia. Con esperienza nel settore, assumerà le responsabilità di guidare le attività di sicurezza e controllo nel territorio. Questa scelta mira a garantire continuità e attenzione alle esigenze della comunità, rafforzando il ruolo della Polizia locale nel territorio della Pedemontana. Leggi anche: Due nuovi agenti rafforzano l’organico della Polizia Locale La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Basket, B Nazionale: Capo d’Orlando lotta, ma vince Omegna - 73 al termine di una gara indirizzata già nella prima metà. 98zero.com

Percorso Natura Capo D'orlando facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.