Tragico fuori strada muore il consigliere comunale Eucherio Bricca | la sua auto trovata in un campo ad Apecchio

A Apecchio, è stato rinvenuto il veicolo di Eucherio Bricca, consigliere comunale, trovato in un campo dopo un incidente stradale. Purtroppo, l’uomo non è sopravvissuto. L’accaduto ha suscitato grande dolore nella comunità, che si stringe intorno alla famiglia e agli amici di Bricca in questo momento difficile. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell’incidente.

APECCHIO Choc ad Apecchio dopo il ritrovamento dell'auto finita fuori strada con il conducente rimasto vittima. Il morto è Eucherio Bricca, ingegnere, 74 anni, conosciutissimo ad Apecchio attuale consigliere comunale. Ma in passato ha ricoperto numerosi incarichi amministrativi. E' stato assessore ai Lavori pubblici, consigliere dell'Unione Montana del Catria e del Nerone, il suo impegno politico per il Comune va avanti da tre legislature. Non si ancora come sia potuto accadere. Eurcherio Bricca era a bordo di un fuoristrada, una Mitsubishi Pajero, quando è finito in un campo nella zona di San Martino a poche centinaia di metri dalla propria abitazione.

