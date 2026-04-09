Muore a 71 anni nell’incidente con l’auto La tragedia alle porte di Orbetello

Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in località La Polverosa, alle porte di Orbetello. L’incidente si è verificato nel Comune di Orbetello, coinvolgendo l’auto sulla quale viaggiava. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La Polizia stradale ha avviato le verifiche per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Orbetello (Grosseto), 10 aprile 2026 – Tragedia nel pomeriggio di oggi, 9 aprile, in località La Polverosa, nel Comune di Orbetello. Un uomo di 71 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto intorno alle 17,25. E’ stata la centrale operativa del 118 Asl Toscana sud est ad attivare i soccorsi: nel sinistro è rimasta coinvolta una sola autovettura. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Misericordia di Albinia, l'elisoccorso Pegaso 2 e i Vigili del Fuoco. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso. Presenti sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Muore a 71 anni nell’incidente con l’auto. La tragedia alle porte di Orbetello Tragedia a Policiano: auto esce di strada, prende fuoco e muore un uomo di 71 anniGrave incidente stradale nella mattinata di oggi in località Policiano, alle porte di Arezzo. Alessandro Pasqualato muore a 42 anni nell'auto finita contro l'autobus Atvo: cinque feriti nell'incidente a PortegrandiPORTEGRANDI (VENEZIA) - Incidente tra un autobus Atvo e un'auto nel primo pomeriggio di oggi, sabato 4 aprile, lungo la strada provinciale 43. Temi più discussi: Scivola e precipita in una scarpata: uomo muore sotto gli occhi della figlia - BresciaToday; Manerba del Garda, scivola lungo il sentiero e precipita: uomo di 71 anni morto davanti alla figlia; È morto Mario Colombo, presidente della Colmar; Carla Raparelli, 71 anni, morì a Torino per una sacca di sangue sbagliata. Il medico andò via prima della trasfusione: condannato a 15 mesi. Muore a 71 anni nell’incidente con l’auto. La tragedia alle porte di OrbetelloNonostante il tempestivo intervento dei sanitari, per l'uomo non c'è stato nulla da fare ed è stato dichiarato il decesso ... lanazione.it Perde il controllo dell'auto e si schianta: muore a 71 anniORBETELLO - Tragico incidente nel tardo pomeriggio di oggi (9 aprile) in località La Polverosa, nel comune di Orbetello, dove un uomo di 71 anni ha perso la vita in seguito a un violento schianto che ... msn.com UDINE | Si sente male e si accascia per strada: muore a 54 anni - facebook.com facebook Ha un malore mentre lavora: operaio di 62 anni muore a San Didero x.com