Il rogo al centro di stoccaggio dei rifiuti | ultime arringhe prima della sentenza
Si conclude oggi l’udienza preliminare nel processo riguardante l’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia, avvenuto a Licata nel gennaio 2024. Prima della sentenza, le ultime arringhe permettono di approfondire le posizioni delle parti coinvolte. Il procedimento si svolge con rito abbreviato e si attende ora la decisione dei giudici, che potrà avere ripercussioni significative sulla gestione e la sicurezza ambientale nella zona.
Ultima udienza prima del verdetto nel troncone con rito abbreviato del processo per l’incendio doloso del centro di stoccaggio dei rifiuti Omnia, avvenuto nel gennaio 2024 in contrada Piana Bugiades, a Licata. Questa mattina hanno illustrato le loro tesi difensive gli avvocati Carmelo Pitrola. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
