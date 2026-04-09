Operazione Colemi | Guadalupi resta in carcere il Riesame respinge il ricorso

Il Tribunale del Riesame ha confermato la custodia cautelare per Pietro Guadalupi, respingendo il suo ricorso contro l’ordinanza di arresto. La decisione riguarda l’operazione denominata

LECCE - Il Riesame ha respinto la richiesta di annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare a carico di Pietro Guadalupi. L'imprenditore ed ex presidente del Consiglio comunale 35enne resta dunque in carcere. L'accusa che gli viene mossa nell'ambito dell'inchiesta “Colemi” della Dda di Lecce. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Urbanistica, nessuna interdittiva per Catella e Tancredi: il Riesame respinge il ricorsoNessuna misura interdittiva per Manfredi Catella, ceo di Coima, e per Giancarlo Tancredi, ex assessore all’Urbanistica (e alla Rigenerazione urbana)...

Leggi anche: La Procura insiste per l'arresto dell'ex assessore: il Riesame respinge il ricorso

Si parla di: Respinta la richiesta di annullamento: resta in carcere Pietro Guadalupi.

Scu e politica, il sistema di estorsione ricostruito dalla Dda di Lecce: «Così Guadalupi faceva da ponte tra imprese e clan»Pietro Guadalupi, Mauro Iaia, Adriano Vitale e Alessandro Blasi. Sono questi i quattro nomi al centro dell’operazione «Colemi», un altro tassello della maxi-inchiesta della Dda di Lecce che ha nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Brindisi, Enel sospende l’affidamento alla Colemi di GuadalupiEnel ha disposto la sospensione dei servizi di manutenzione del verde svolti dalla Colemi srl all’interno della centrale a carbone. È il primo effetto del terremoto giudiziario che ha sconvolto il ... lagazzettadelmezzogiorno.it