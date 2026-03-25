Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della Procura contro la decisione del giudice per le indagini preliminari, che aveva negato l'arresto dell’ex assessore di Orta di Atella. Di conseguenza, l’ex assessore rimane libero, mentre la Procura aveva insistito per ottenere una misura cautelare. La vicenda riguarda un procedimento giudiziario ancora in corso.

L’ex assessore di Orta di Atella Antonio Russo resta libero. Il tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della Procura che ha impugnato il provvedimento del gip che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare. Stessa sorte per l’altro indagato, Biagio Tessitore, che pure rimane a piede libero. La corte partenopea, presieduta dal giudice Alessandra Converso, ha convalidato dunque la scelta del tribunale normanno e ribadito la carenza di prove relativamente all’ipotesi formulata dalla Procura di Napoli Nord. Secondo gli inquirenti, Russo avrebbe ricevuto da un imprenditore una tangente da 20mila euro per una pratica edilizia relativa a un immobile acquistato all’asta nella zona dei “laghetti”. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - La Procura insiste per l'arresto dell'ex assessore: il Riesame respinge il ricorso

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