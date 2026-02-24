Urbanistica nessuna interdittiva per Catella e Tancredi | il Riesame respinge il ricorso

Il Riesame ha respinto il ricorso e non ha applicato interdittive a Manfredi Catella, CEO di Coima, e a Giancarlo Tancredi, ex assessore all’Urbanistica di Milano, dopo aver valutato le loro posizioni. La decisione deriva dalla mancanza di elementi sufficienti per giustificare misure restrittive. La vicenda riguarda le attività di pianificazione urbana e i progetti di rigenerazione in città. La questione resta aperta, mentre i due protagonisti continuano a svolgere il loro lavoro quotidiano.

Nessuna misura interdittiva per Manfredi Catella, ceo di Coima, e per Giancarlo Tancredi, ex assessore all'Urbanistica (e alla Rigenerazione urbana) del Comune di Milano. Il Tribunale del Riesame ha respinto il ricorso della procura nell'ambito della maxi inchiesta sulla presunta corruzione legata all'urbanistica milanese, confermando quanto già deciso in precedenza dal gip. La vicenda riguarda il progetto immobiliare di Coima sull'ex "Pirellino" di via Pirelli 39 e l'ipotesi di "induzione indebita a dare o promettere utilità" contestata in relazione all'ex presidente della Commissione paesaggio, Giuseppe Marinoni, per ottenere l'approvazione dell'intervento.